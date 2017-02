Trump hält erstes Treffen mit hohem chinesischem Beamten

28.02.2017

Wie US-Präsident Donald Trump bei seinem ersten Treffen mit einem hohen chinesischen Beamten seit seiner Amtseinführung vor einem Monat betonte, legten die Vereinigten Staaten von Amerika großen Wert auf die kooperativen Beziehungen mit China.

Bei ihrem ersten Treffen im Weißen Haus soll Chinas hochrangiger Diplomat, Staatsrat Yang Jiechi, Trump Grüße von Präsident Xi Jinping übermittelt haben, der im Gegenzug seine Dankbarkeit ausgedrückt und Grüße zurück an seinen Amtskollegen bestellt haben soll, wie sich die Pressemittelung des chinesischen Außenministeriums liest.

Yang, der sich für einen zweitägigen Besuch in den USA befindet, beschrieb das Telefonat von Xi und Trump Anfang des Monats als von großer Bedeutung, denn es stelle die Weichen für die weitere Entwicklung der sino-amerikanischen Beziehungen.

„Im Geiste des Telefongesprächs und den Prinzipen der Konflikt- und Konfrontationsvermeidung folgend, mit gegenseitigem Respekt und Win-Win-Zusammenarbeit ist China bereit, den Austausch mit den USA auf hochrangigen und diversen Ebenen zu intensivieren, die Zusammenarbeit und Koordination in weitreichenden, bilateralen Bereichen sowie zu wichtigen regionalen und internationalen Angelegenheiten auszubauen und die Kerninteressen und Hauptanliegen des jeweils anderen zu respektieren“, so Yang.

Mit diesen Bemühungen sollen die China-USA-Beziehungen in gesundem und stetigem Maße vorangebracht und den Menschen der beiden Nationen und der Welt im Allgemeinen mehr Vorzüge gebracht werden, wird Yang in der Mitteilung zitiert.

In dem Pressebericht heißt es weiter, Trump sei froh gewesen, das sehr wichtige Telefonat mit Xi geführt zu haben und, dass die amerikanische Seite die Wichtigkeit kooperativer Beziehungen mit China sehr betone.

Trump soll zudem gesagt haben, dass China und die USA ihre hochrangigen Kontakte verstärken und sowohl die Kooperation in verschiedenen Bereichen, als auch die Zusammenarbeit und Kooperation bei internationalen Angelegenheiten verstärken sollten.

Vizepräsident Mike Pence und Senior Berater des Weißen Hauses Jared Kushner wohnten dem Treffen von Trump und Yang ebenfalls bei.

Am Montag tauschte Yang ebenfalls mit hochrangigen US-Beamten, darunter Kushner, Chef-Stratege des Weißen Hauses Stephen Bannon und dem Nationalen Sicherheitsberater H.R. McMaster Ideen zu den sino-amerikanischen Beziehungen und anderen gegenseitigen Interessen aus.

Am Dienstag soll Yang dann mit dem US-Außenminister Rex Tillerson zusammentreffen.

Ganz oben auf der Agenda von Yang und anderen US-Beamten werde ein Treffen von Xi und Trump stehen, erstere würden besprechen, wann und wo sich die beiden Staatsoberhäupter treffen werden, so zitierte die Nachrichtenagentur Xinhua Jia Xiudong, Wissenschaftler am China Institute of International Studies am Sonntag. Die beiden Staatsführer hätten in ihrem Telefonat zudem gesagt, dass sie sich auf ein Treffen zu einem frühen Zeitpunkt freuten.

Yang US-Besuch fiel zusammen mit dem 45. Jubiläum des historischen Besuchs von Präsident Richard Nixon in China im Jahre 1972, der mit der Reise den Weg für die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen im Jahr 1979 geebnet hat.