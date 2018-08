Europa erlebt voraussichtlich Rekordhitze

05.08.2018

Europas brütend heiße Hitzewellen breiten sich weiter über den Kontinent aus. Die Vorhersagen prophezeien nun, in den kommenden Tagen könnte ein neuer Hitzerekord in Europa aufgestellt werden.





Berlin: Ein kind spielt im Brunnen mit Wasser (Foto von Shan Yuqi, Xinhua)

Insbesondere in Spanien und Portugal sollen die Temperaturen im Laufe des Wochenendes dramatisch ansteigen.

Europas Wetterwarnungsgruppe Meteoalarm hat bereits Warnungen der Stufe Rot für große Teile Südportugals und die Provinz Badajoz in Spanien herausgegeben. Diese Warnstufe steht für sehr gefährlich bis lebensbedrohlich.

Urlauber erwarten in diesen Ländern zwar normalerweise Temperaturen um die 35 Grad Celsius. Jetzt könnten die Temperaturen jedoch in Richtung 50 Grad Celsius steigen.



Der bisherige europäische Rekord liegt bei 48 Grad Celsius. Er wurde im Juli 1977 in Athen aufgestellt.



Spaniens staatlicher Wetterdienst hat bis mindestens Sonntag eine Warnung ausgesprochen.



Die derzeitige Hitzewelle werde durch "sehr trockene, heiße Luft aus Afrika" verursacht, sagte Met Office-Sprecherin Sophie Yeomans. Ein großer Teil Europas sei heißer als in dieser Jahreszeit üblich.



Gemäß Met Office-Daten lag der bisherige Rekord für Spanien bei 47,3 Grad Celsius. Er wurde am 13. Juli 2017 in Montoro im Osten von Cordoba gemessen. Für Portugal liegt der Rekord bei 47,4 Grad Celsius. Er wurde am 1. August 2003 in Amareleja im südlich-zentralen Bezirk Beja gemessen.



In anderen Teilen Europas schmelzen die Gletscher. In den Kebnekaise-Bergen, Schwedens höchstem Berg, schmilzt ein Gletscher mit einer Rate von einigen Zentimetern täglich.



Wissenschaftler beobachten den Rückgang. Sie sagen, der Gletscher werde seinen Titel als höchster Punkt der Nordspitze des Berges verlieren.



Auch Waldbrände breiten sich in einigen Teilen Europas aus. Der verheerendste hat in Griechenland mehr als 90 Menschen das Leben gekostet. Schweden kämpft gegen Dutzende von Bränden bis hinauf in den Nordpolarkreis.



Eines der Hauptprobleme besteht darin, dass nur wenige Länder hinreichend auf unerträgliche Hitze vorbereitet sind. Von einzelnen Ländern wurden allerdings einige Ad-Hoc-Maßnahmen ergriffen. Zu ihnen zählt Finnland. Dortige Supermärkte erlauben ihren Kunden, in ihren klimatisierten Gängen zu schlafen.