Kommentar: Die USA setzen den Zugang zu Seltenen Erden aufs Spiel

30.05.2019

Die USA, die einen Handelskrieg gegen China führen, laufen Gefahr, die Versorgung mit Materialien zu verlieren, die für die Aufrechterhaltung ihrer technologischen Stärke unerlässlich sind.





Ein Techniker führt bei Beijing Zhongke Sanhuan Hightech Co. Ltd. einen Test durch. Produkte aus Seltenen Erden des Unternehmens werden in den Bereichen Automobil, Haushaltsgeräte, Energie, Computer, Kommunikation und medizinische Versorgung eingesetzt. [Foto / Xinhua]





China produziert einen Großteil der Seltenen Erden der Welt. Dabei handelt es sich um chemische Elemente, die magnetische und leuchtende Eigenschaften haben und in einer Reihe von Konsumgütern und Elektronik verwendet werden.

Obwohl man nur selten von ihnen hört, sind die Seltenen Erden jene Materialien, die helfen, Smartphones zu beleuchten, Röntgenstrahlen zu ermöglichen und den sicheren Einsatz von Atomreaktoren zu gewährleisten.

Als weltweit größter Lieferant solcher Materialien hat China stets die Prinzipien der Offenheit, Koordination und des Teilens bei der Entwicklung seiner Industrie eingehalten.

Während die Erfüllung nationaler Forderungen Priorität hat, ist China trotzdem bereit, sein Bestes zu tun, um die globale Nachfrage nach Seltenen Erden zu befriedigen, solange diese für legitime Zwecke genutzt werden.

„Wir freuen uns zu sehen, dass Seltene Erden und verwandte Materialien verwendet werden können, um alle Arten von fortschrittlichen Produkten herzustellen, die die Nachfrage nach einem guten Leben von Menschen aus der ganzen Welt besser befriedigen", sagte ein Beamter der chinesischen Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission.

Wenn jedoch jemand importierte Seltene Erden gegen China einsetzen will, wird das chinesische Volk nicht zustimmen.

Durch einseitige Schritte zur Eindämmung der technologischen Entwicklung anderer Länder scheinen die USA eine Tatsache übersehen zu haben: Die internationale Lieferkette ist so miteinander verflochten, dass keine Wirtschaft allein florieren könnte.

Laut der US-Geological Survey importierten die USA von 2014 bis 2017 80 Prozent der Produkte und Metalle von Seltenen Erden aus China.

Zusammen mit der technologischen Revolution und der industriellen Entwicklung, würden Seltene Erden in mehr Bereichen angewendet werden, und ihr strategischer Wert werde stärker in den Vordergrund rücken, sagte der Beamte.

China hat seine Haltung zur Förderung des Multilateralismus bekräftigt und versucht, einen Handelskrieg zu vermeiden, der den öffentlichen Interessen schadet.

Aber wenn nötig, hat China jede Menge Karten zu spielen.